आज का मेष राशिफल, 15 जुलाई 2018 : इनकम में होगा इजाफा, दोस्तों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आज परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: अध्यात्मिक चीजों में रुझान बढ़ेगा। आज आपके रिश्तों में मधुरता लाएं। आज आपके अटके काम पूरे होंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक आयोजन कर सकेंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को धनिये का दान करें। लव राशिफल: आज आपकी पार्टनरशिप में कोई बाधा आ सकती है। आज किसी गलतफहमी के चलते आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। बातचीत से पहले आत्मचिन्तन करें।

वित्त राशिफल: अगर आपके पास निवेश करने के लिए धन हैं तो आज आप पैसा निवेश कर सकते हैं। आपको लंबे समय वाली योजना में पैसा निवेश करना चाहिए। संपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा। अपने व्यापार मे भी अलग अलग योजना बनाकर, उसमें निवेश कर आप आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी आदतों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप स्वस्थ्य रहेंगे। साथ ही व्यवसाय जैसी गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे। अगर आप किसी शारीरिक परेशानी या मानसिक से परेशान है तो आज उसका हल निकालने की कोशिश करें। इससे आपको फायदा मिलेगा। दिल से अपनी परेशानी को हल करने की सोचें।

First Published on July 15, 2018 10:50 am