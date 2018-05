आज का मेष राशिफल, 14 मई 2018: घर में होंगे मांगलिक कार्यक्रम, जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग

दैनिक: घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। नौकरी, व्यापार के स्थान या घर में किसी को दुःख न पहुंचे इसका ध्यान रखिएगा। आज आपको थकान, आलस्य और व्यग्रता का अनुभव होगा। अपने गुस्से पर काबू रखें। लोकहित का कार्य कर पाएंगे। कारोबारियों को लाभ मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अपने काम पर ध्यान दें। नए विचार के कारण परेशान रहेंगे। ऑफिस में सफेद रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: अपने जज्बातों को पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। आज के दिन पार्टनर के करीब आएंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। घर में शांति बनी रहेगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आर्थिक लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मानसिक खुशी रहेगी। कुछ दिनों पहले की गई अधिक मेहनत का नतीजा मिल सकता है। आज कोई छोटी अवधि की आमदनी के संकेत हैं। कठिन परिश्रम एवं भाग्य आपको उस मुकाम पर पहुचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आज आपको बुखार आ सकता है। आज ठंडी चीजें खाने से बचें और ठंडा पानी भी ना पीएं। अगर आपको अपनी सेहत गिरती हुई नजर आए तो ध्यान रहे कि आप आराम करें, ताकि यह बीमारी दूर हो जाएं।

