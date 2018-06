आज का मेष राशिफल, 14 जून 2018: भाग्य देगा आपका साथ, आर्थिक मामलों में सोच-समझकर करें फैसला

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा।कारोबार में मुनाफा मिलेगा। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आलस्य की अधिकता रहेगी। यात्रा की संभावना है। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: धन लाभ के मिल सकता है। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में समस्या आ सकती है। खुद के मकान बन सकता है। आज पिता से लाभ मिलेगा। श्रीकृष्ण को आंवले अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। आज आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ कही घूमने का प्लान बन सकता है। आज के दिन आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिनकी सोच व कार्य-शैली आपसे बहुत मिलती है।

वित्त राशिफल: जो लोग आज शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए। उन्हें अभी बाजार पर नजर बनाए रखनी चाहिए। सोच-समझकर ही पैसा लगाना सही रहेगा। अगर कोई निवेश करें तो लम्बी अवधि के लिए करें। इससे आपको अच्छा फायदा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को दिल की बीमारी है उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। उन्हें अपने इलाज की वजह से सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी पुरानी बीमारियां ठीक होने लगी हैं। अपने खान-पान पर ज्यादा ध्यान दें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 14, 2018 4:47 am