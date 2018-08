आज का मेष राशिफल, 14 अगस्त 2018: बिजनेस से जुडे काम होंगे पूरे, आर्थिक लाभ मिलेगा

दैनिक राशिफल : शारीरिक थकान हो सकती है। ऑफिस या व्यवसाय क्षेत्र में अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। कार्यभार बढ़ सकता है। ऑफिस के काम से बाहर जा सकते हैं। आज आपको सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। बिजनेस से जुड़े कार्य पूरे होंगे। कोई भी निर्णय आज सोच-समझकर लें। आर्थिक लाभ मिलेगा। तनाव से दूर रहें। दूध में दूर्वा मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। आज आपकी पार्टनरशिप में कोई बाधा आ सकती है। आज किसी गलतफहमी के चलते आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बातचीत से पहले आत्मचिन्तन करें।

वित्त राशिफल: बढ़ते हुए आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। छोटे-मोटे पार्ट टाइम कारोबार के लिए भी समय निकालना आसान रहेगा। आज काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आपको परेशानियों से कुछ राहत मिलेगी। अब धीरे-धीरे आपका भाग्य साथ देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सही और सन्तुलित भोजन का आहार करें। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपना ध्यान काम में लगा पाएंगे। आज खाने पर विशेष ध्यान दें। बाहर का खाने से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए आज बाहर का कुछ खराब खाना ना खाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 14, 2018 4:04 am