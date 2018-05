आज का मेष राशिफल, 13 मई 2018: इनकम में होगा इजाफा, परिजनों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा साबित होगा। दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 87% होगा। टैरो राशिफल: अधूरे काम पूरे होंगे। समाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। यात्रा के योग है। ट्रांसफर हो सकता है। हनुमान जी की ध्यान करते हुए लाल रंग का तिलक लगाएं।

लव राशिफल: परिजनों का सहयोग मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। किसी पुराने मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। सिंगल लोग पार्टनर को कर सकते हैं प्रपोज। वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। इससे बजट बिगड़ भी सकता है। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए यह करना जरूरी है। इसलिए हिचकिचायें मत। जैसे खर्च हो रहा है वैसे ही देर सवेर कमाई भी हो जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको पिछले दिनों से आ रही घुटनों की प्रॉब्लम कम हो सकती है। दर्द ठीक हो सकता है। इससे आपको आराम मिलेगा। आप फिर से अपने पुराने कार्य कर पाएंगे। डॉक्टर के अनुसार व्यायाम भी करें। अपने जोड़ो को ठण्ड से बचायें और अच्छे जूते पहनें।

First Published on May 13, 2018 5:21 am