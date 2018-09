आज का मेष राशिफल, 12 सितंबर 2018: सोच-समझकर करें निवेश, सेहत में आएगा सुधार

दैनिक राशिफल: आज आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। शारीरिक और मानसिकरुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: विवाह के योग बन रहे हैं। खुद का घर बना सकते हैं। धन हानि हो सकती है। आर्थिक निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फाइनेंस में दिक्कत आ सकती है। सुबह जल में गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ ठीक रहेगी। पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आज आपकी शादी तय हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें और पहले की तरह गलती ना दोहराएं।

वित्त राशिफल: आज आप धन निवेश करेंगे। जिससे आपको भविष्य में लाभ मिल सकता है। आज आप अपने बिल चुकता कर सकेंगे। जो काफी समय से लम्बित हैं। जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला ना लें। वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संभलकर ही कोई कदम उठाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मजबूत रहना होगा। ध्यान रहे अपने मन पर काबू करके ही आप अपनी सेहत का लम्बे समय तक ख्याल रख सकते हैं। आपको अपने खाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो खान आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए ठीक नही हैं। इसलिए आपको उससे दूर रहना होगा। योग शुरू करने से लाभ मिलेगा।

First Published on September 12, 2018 4:30 am