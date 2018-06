आज का मीन राशिफल, 12 जून 2018: ऑफिस में मिलेगी नई जिम्मेदारी, रिश्तों में आएगी मजबूती

दैनिक राशिफल: किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। यात्रा पर जाने के योग हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 89 % होगा। टैरो राशिफल: शादी की बनती बात खराब सकती है। आज आपका नाम-यश बढ़ेगा। प्रेम संबंध की वजह मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। घी मिश्रित जल से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लव राशिफल: लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह आज नया काम शुरू कर सकते हैं। आज दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग आपसे उधार मांगने आऐ तो उससे बचिये। आज कोई पैसा उधार मांगे तो समझदारी से टाल दीजिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको घुटनों में परेशानी हो सकती है। इसलिए भारी सामान न उठायें वरना कमर या जोड़ों में अधिक दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को पेट दर्द संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए उन लोगों आज हल्का खाना लेना चाहिए।

First Published on June 12, 2018 4:38 am