आज का मेष राशिफल, 11 जुलाई 2018 : सामजिक क्षेत्र में होगी प्रंशसा, नौकरी में तरक्की के योग

दैनिक राशिफल: सामाजिक क्षेत्र में आप के कार्य की प्रशंसा होगी। ऑफिस के काम से आप व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। अचानक धन लाभ मिल सकता है। परिजनों का सहयोग मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी में तरक्की के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें। अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन अपने लक्ष्य पाने के लिए सही साबित होगा। आज आप अपने लक्ष्य पर काम करें। जिससे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पहले आपके सामने जो काम है उसे आप समय से पहले पूरा कर लें। बस आप आशावादी बने रहें। आज आप हौसले के साथ अपना काम पूरा कर पाएंगे। आज आप अपनी प्लानिंग के तहत काम शुरू करेंगे। जिसका लाभ आपको मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही तनाव से दूर रहें। इसलिए आज सकारात्मक सोचें और काम को करते रहें। आपको काम अधिक करने से तनाव भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा आराम भी करें।

First Published on July 11, 2018 4:54 am