आज का मेष राशिफल, 10 सितंबर 2018: समाज में मिलेगा यश, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: कारोबार में उतार-चढ़ाव आ सकता है। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। भाई-बंधुओ में तालमेल रहेगा। स्त्रियां वाणी पर संयम रखें। विचारों में स्पष्टता ना होने से उलझने महसूस करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। समाज में यश मिलेगा। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। सेहत का ख्याल रखें। आज दूध का उपयोग ना करें। लव राशिफल: आज अपना प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें और पहले की तरह गलती ना दोहराएं। पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रह सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: आज आप आर्थिक लाभ के बारे में सोचेंगे।आज आप अपनी वित्तीय हालात के बारे में सोच विचार करेंगे। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आप बहुत फिजूलखर्ची कर रहे हैं। लेकिन ये खर्च आपको अभी भारी लग रहे हैं लेकिन आगे चलकर ये आपके लिये फायदे का सौदा साबित होने वाला है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके लिये ठीक होगा कि आप फालतू चीजों में समय नष्ट ना करें। क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने चिंता करनी छोड़ दीं है। इससे आप अपनी उर्जा का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समय आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा।

First Published on September 10, 2018 5:49 am