आज का मेष राशिफल, 10 मई 2018: आत्मविश्वास में आएगी कमी, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: वाणी पर संयम बरतें। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 78% होगा।लव राशिफल: प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे।आज आप शारीरिक सुख के मामलों में आप स्वार्थी भी हो सकते हैं। आज के दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। आप अपने साथी की जरूरतों का खास ध्यान रखेंगे। यदि अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाना चाहते हैं तो आज का दिन उचित होगा। वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ मिल सकता है। जल्दी अमीर बनने की चाहत में गलत कार्य ना करें। पैतृक सम्पत्ति का दुरूपयोग ना करें।

टैरो राशिफल: पारिवारिक मामले निपटाएं। रोजगार के अवसर मिल सकते हैं कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। विश्वासघात मिल सकते हैं। धैर्य से काम लें। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करें और गणपति जी को रोली चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। खुशखबरी मिल सकती है। मन खुश रहेगा। परिवार में नया सदस्य आ सकता है।

First Published on May 10, 2018 5:57 am