आज का मेष राशिफल, 09 सितंबर 2018: परिवार में आएगी खुशियां, जल्दीबाजी ना करें

दैनिक राशिफल: ऑफिस से संबंधित कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। परिवार का कोई सदस्य नई खुशखबरी दे सकता है। कार्यभार बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक थकान के साथ थोड़ी अस्वस्थता का अनुभव होगा। ऑफिस या व्यवसाय क्षेत्र में अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सरकारी लाभ मिलने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। विश्वासघात मिल सकते हैं। पारिवारिक मामले निपटाएं। रोजगार के अवसर मिल सकते हैं कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। धैर्य से काम लें। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करें और गणपति जी को रोली चढ़ाएं। लव राशिफल: यदि अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाना चाहते हैं तो आज का दिन उचित होगा। आज के दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। आज आप शारीरिक सुख के मामलों में आप स्वार्थी भी हो सकते हैं। आप अपने साथी की जरूरतों का खास ध्यान रखेंगे। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे।

वित्त राशिफल: विदेशी से साझेदारी होने की संभावना है। यह आपके लिए फायदेमंद होगी। आज आपको विदेश से फायदा हो सकता है। जिन लोगों का कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है उनको आज अच्छा मुनाफा मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज फायदा मिलेगा। हालांकि कार्यभार अधिक रहेगा। लेकिन इसका लाभ भी मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे। चोट से सावधान रहें। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज आप शारीरिक मेहनत करेंगे। जिसे करने में आपको अच्छा लगता है। और इसके बाद आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे।

First Published on September 9, 2018 4:28 am