आज का मेष राशिफल, 09 अगस्त 2018: परिवार में रहेगी सुख-शांति, जरूरी काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: परिवारजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय बीतेगा। माता से लाभ होने के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आप पर लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। आप तन-मन से स्वस्थ होकर कार्य कर पाएंगे जिससे कार्य में उत्साह एवं उर्जा अनुभव करेंगे। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। आज कुछ जरूी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए नया काम शुरू कर सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और सिंदूर का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज बहस करने से बचें। आज सिंगल लोगों की किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। आज पार्टनर के साथ तालमेल बना रहेगा। पति-पत्नी के बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आप और आपकी कंपनी की अच्छी तरक्की होने वाली है। इस बदलाव का अपने काम की जगह पर सकारात्मक उपयोग कीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होने वाला है। आज उनको कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही मार्केट में उनका मान-सम्मान बढ़ेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज ऑफिस में काम ज्यादा रहने से आपको थकान हो सकती है साथ ही मानसिक तनाव भी हो सकता है। इससे निजात पाने के लिए आप बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर घर पर आराम कर सकते हैं। आप खुद को भी समय नहीं दे रहे हैं इसलिए यह दिक्कत हो रही है।

First Published on August 9, 2018 4:17 am