आज का मेष राशिफल, 7 मई 2018: परिवार में रहेगा खुशी का माहौल, मिल सकता है आर्थिक लाभ

दैनिक राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। गुस्से पर काबू रखें। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक शांति रहेगी। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग पीला और भाग्य 77% होगा। टैरो राशिफल- नए विचार के कारण परेशान रहेंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिस में सफेद रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ मिलीजुली रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। संतान सुख मिलेगा। परिवार में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जो लोग आज प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। कुछ लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। वित्त राशिफल: आज आपको धन लाभ मिल सकता है। आर्थिक लाभ मिलने के अवसर मिल सकते हैं। किसी को धन देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। आने वाले माह में आप बिना वेतन के भी काम चला सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। जोड़ों के दर्द के चलते थोड़े परेशान रहेंगे। इससे राहत पाने के लिए सन्तुलित और ताजा भोजन खाएं और साथ ही व्यायाम भी करें। वैसे आपकी सेहत ठीक रहेगी। सारी परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी और जल्दी ही आप अच्छे हो जाएंगे।

First Published on May 7, 2018 6:26 am