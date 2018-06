आज का मेष राशिफल, 07 जून 2018: आत्मविश्वास में आएगी कमी, मानसिक तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर संयम बरतें। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे।परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: कोई जरूरी कार्य के लिए योजना बनाएंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज पार्टनर से रोमांस नहीं मिलेगा। आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है लेकिन बाद में माहौल ठीक हो जाएगा। आज के दिन सोच समझकर अपने जीवन में नई ताकत व स्फूर्ति लाने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। उनको दूर किसी व्यक्ति या विदेश से आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपको नए अवसर मिलेंगे। जो आपको आकर्षित करेंगे। यह आपके लिए सुनहरा मौका है। इस मौके से हाथ से ना जाने दो।

स्वास्थ्य राशिफल: कार्यभार अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए थोड़ा आराम करें और अपने क्षमता के हिसाब से काम करें। आज आपको तनाव की वजह से थकावट हो सकती है। आराम के बाद व्यायाम करें।

First Published on June 7, 2018 4:13 am