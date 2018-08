आज का मेष राशिफल, 07 अगस्त 2018: परिवार में होंगे धार्मिक कार्य, कानूनी मामलों से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: शारीरिक और मानसिकरुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में यश प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हैं। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: कानूनी मामलों आपको परेशान कर सकते हैं। घर के काम में व्यस्त रहेंगे। नया घर बना सकते हैं। विवाह तय होने के योग प्रबल है। विश्वासघात से बचें। सूर्य भगवान को रक्त चंदन चढ़ाएं। लव राशिफल: आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। अकेलेपन महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ हुई अनबन से आज आपको राहत मिलेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। अटका हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। आज आप किसी अच्छे कार्य के लिए धन दान करेंगे। ऐसा करने से आपको मानसिक खुशी मिलेगी। इस दान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिनों आर्थिक आवक भी खूब दिख रही है। लेकिन उन्हें संभालकर रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: पौष्टिक भोजन और रोज व्यायाम से आप स्वस्थता मंत्र तक पहुंच सकते हैं। आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही आप किसी तरह का बासी खाना खाने से बचना होगा। इसलिए अपने घर पर बना हुआ ताजा खाना ही खाएं।

First Published on August 7, 2018 4:20 am