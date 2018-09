आज का मेष राशिफल, 06 सितंबर 2018: परिवार में होंगे धार्मिक कार्य, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: व्यवसायिक क्षेत्र में यश प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हैं। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शारीरिक और मानसिकरुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको भवन सुख मिल सकता है। विवाह तय होने के योग प्रबल है। विश्वासघात से बचें। कानूनी मामलों आपको परेशान कर सकते हैं। घर के काम में व्यस्त रहेंगे। सूर्य भगवान को रक्त चंदन चढ़ाएं लव राशिफल: अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। विश्वासघात से बचें। कानूनी मामलों आपको परेशान कर सकते हैं। खर्चा बढ़ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी दोस्तों से मुलाकात होगी। दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। आपके नये सम्पर्क भविष्य में सहायक होंगे। आपके विचार किसी को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आपको सम्मानित किया जा सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: परिवार के साथ बाहर घूमने जाएंगे तथा व्यायाम करने के नए रास्तों की तलाश करेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। संतानपक्ष के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परिवार के साथ व्यायाम करने से आपको अच्छा महसूस होगा। इसे आप लम्बे समय तक कर सकते हैं।

First Published on September 6, 2018 3:21 am