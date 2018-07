आज का मेष राशिफल, 05 जुलाई 2018: इनकम सोर्स में होगा इजाफा, पार्टनर से मिलेगा रोमांस

दैनिक राशिफल: मन चिंता से व्यग्र रहेगा। बातचीत में संयम बरतें। मित्रों से भेंट हो सकती है। आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। संतानों के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी और उनके साथ मतभेद भी हो सकता है। शारीरिकरुप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान और अशक्ति का अनुभव होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज सोचे हुए काम पूरे होंगे। जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। कोई जरूरी कार्य के लिए योजना बनाएंगे। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं। लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। आज पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। मेष राशि के जातक आज जीवन में नई ताकत व स्फूर्ति लाने का प्रयास करेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। जिससे तुम्हारी इनकम में भी इजाफा होगा। आपको दूर के फायदे को सोचकर चलना होगा इसलिए दूसरों की प्रेरणा के बगैर ही खुद पहल करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय ठीक है। वह किसी काम में पैसा निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्तर ज्यादा बना रहेगा। आज आप अपना ध्यान ज्यादा काम करने में लगाएंगे। दूसरे लोग आपके आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। सभी कार्य पूरे होंगे।

First Published on July 5, 2018 4:08 am