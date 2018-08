आज का मेष राशिफल, 05 अगस्त 2018: इनकम में होगी वृद्धि, दांपत्यजीवन में रहेगी मधुरता

दैनिक राशिफल: किसी मित्र का आगमन हो सकता है। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आज परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: धार्मिक आयोजन कर सकेंगे। आध्यात्मिक चीजों में रुझान बढ़ेगा। आज आपके अटके काम पूरे होंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज आपके रिश्तों में मधुरता लाएं। आर्थिक लाभ मिलेगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को धनिये का दान करें। लव राशिफल: आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। बातचीत से पहले आत्मचिन्तन करें।आज आपकी पार्टनरशिप में कोई बाधा आ सकती है। आज किसी गलतफहमी के चलते आपके संबंध खराब हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आप पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जिसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा या निकट भविष्य मिलेगा। घर की साज सज्जा करने में पैसा खर्च होंगे। आज आप कारोबार में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए आज इसके लिए तैयार रहें। साथ ही अच्छे खान पान पर खर्च कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज दिल के रोगी को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज दिल के रोगी को घूमना चाहिए। साथ ही तले हुए भोजन से परहेज करना चाहिए। इससे बेड कोलेस्ट्राल खत्म होगा। लगातार कसरत करने से दिल अच्छा काम करता हैं। और दूसरी तरफ यह वजन घटाने, कोलेस्ट्राल और दबाव को कम करने में भी मदद करता है। इसका फायदा आपको जल्द ही दिखने लगेगा।

First Published on August 5, 2018 4:27 am