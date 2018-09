आज का मेष राशिफल, 04 सितंबर 2018: दुर्घटना से रहें संभलकर, आकस्मिक मिलेगा धनलाभ

दैनिक राशिफल: नए कार्य का प्रारंभ आज कर सकेंगे। दुर्घटना से संभलकर रहें। धन सम्बंधित लेन-देन में ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक कार्य तथा प्रवास हो सकता है। आकस्मिक धनलाभ होगा। धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: बॉस से मदद मिल सकती है। आज सरकारी कार्य सफल होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने अटके हुए कामों में कोई मूवमेंट नहीं होगी। लाल रंग अपने पास रखें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रह सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आज अपना प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें और पहले की तरह गलती ना दोहराएं। माता का सहयोग मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज निवेश के लिए सारे विकल्प तलाशिए। आप संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं लोगों को थोड़ा सोच-विचार कर इस ओर कदम बढ़ाना होगा। वरना गलत जगह पूंजी निवेश करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिससे आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से खुद को स्वस्थ पाएंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। जो लोग शारीरिक परेशान से जूझ रहे हैं उनको आज परेशानी से राहत मिलेगी। आज आपका मानसिक तनाव कम होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 4, 2018 6:13 am