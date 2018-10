आज का मेष राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: भूमि विवाद से रहें दूर, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आज आप संवेदनशीलता का अनुभव करेंगे। आपको किसी से भवनात्मक झटका लग सकता है। माता की सेहत की चिंता रहेगी। आज किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने से बचें। मानसिक तनाव और परेशानी दूर करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेंगे। महिला मित्रों से सावधान रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। सेहत का ख्याल रखें। समाज में यश मिलेगा। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। किसी महिला से आपको धोखा मिल सकता है। आज दूध का उपयोग ना करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रह सकता है। आज अपना प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें और पहले की तरह गलती ना दोहराएं। आज आपका प्रेमी अपने संबंधों की नीव को परखने के लिए आपकी परीक्षा ले सकता है। वर्तमान की छोटी-छोटी बातों को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचें।

वित्त राशिफल: आज आपका भूमि विवाद हो सकता है। इसलिए आप इस विवाद से बचने की कोशिश करें। आप कानूनी तरीके से उस मामले को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने दिल की आवाज को सुने और अनुसार काम करें। किसी तरह की जल्दबाजी करने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है। किसी फालतू बात को बेवजह तूल देने की आवश्यकता नहीं है वरना कार्य में विघ्न आ सकता है और लड़ाई की परिस्थिति बन सकती है। आज चोट लगने की संभावना है इसलिए खुद का ध्यान रखें।

First Published on October 4, 2018 3:54 am