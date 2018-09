आज का मेष राशिफल, 03 सितंबर 2018: रिश्ते होंगे मधुर, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

दैनिक राशिफल: आलस्य की अधिकता रहेगी। यात्रा की संभावना है। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: करियर में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मन विचलित हो सकता है। आज आपको खास लोगों से गिफ्ट मिल सकता है। मान-सम्मान मिलेगा। आज के दिन पार्टनरशिप के लिए सफेद रुमाल अपने साथ रखें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। पार्टनर को परेशान ना करें। सोच-समझकर कोई फैसला लें।

वित्त राशिफल: आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। आपने जो लक्ष्य तय किया था वह पूरा हो सकेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। आज सब आपके अनुसार चलेगा। ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप आलस्य ना करें। इस समय आप कुछ व्यायाम करें और खुद को स्वस्थ रखें।आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। माता की सेहत में सुधार आएगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 2, 2018 11:13 am