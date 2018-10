आज का मेष राशिफल, 02 अक्टूबर 2018: विदेश से मिलेगी अच्छी खबर, सेहत में आएगा सुधार

दैनिक राशिफल: विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार ना करें। आज के दिन नकारात्मकता पर ध्यान ना दें। धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। आज माता का सहयोग मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं रहेगी। पैसों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। नए काम की शुरूआत कर सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी। लेन-देन में सावधानी बरतें। चांदी के चम्मच से एक चम्मच शहद खाएं। लव राशिफल: आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। पार्टनर को लेकर मन में पॉजीटिव बातें चलेगी। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला लें सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: आपको आर्थिक लाभ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कठिन परिश्रम से दुर्भाग्य को भी चुनौत्ती दी जा सकती है और धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आज आप कारोबार में आ रही मंदी को दूर कर पाएंगे। यदि स्थिति भयावह भी बनती है तो भी आप निराश ना हों, आप अपनी समस्याओं से शीघ्र ही निजात पा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी इसलिए आज आपका कार्य में मन लगेगा। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके अन्दर कर्म करने की शक्ति बढ़ गई है। आज आपकी सिर दर्द जैसी परेशानी दूर हो जाएगी। खुद को स्वास्थ्य रखने के लिए कसरत करेंगे।

First Published on October 2, 2018 4:16 am