आज का मेष राशिफल, 02 जुलाई 2018: कारोबार में मिलेगा मुनाफा, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: आलस्य की अधिकता रहेगी। यात्रा की संभावना है। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक मामलों में समस्या आ सकती है। धन लाभ के मिल सकता है। खुद के मकान बन सकता है। आज पिता से लाभ मिलेगा। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। श्रीकृष्ण को आंवले अर्पित करें। लव राशिफल: आज के दिन आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिनकी सोच व कार्य-शैली आपसे बहुत मिलती है। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। आज आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ कही घूमने का प्लान बन सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। आज खासकर व्यापारियों के लिए दिन अच्छा साबित होगा। आपका व्यवसाय तरक्की कर रहा है व आपको पता है कि इसका क्या फायदा उठाया जा सकते हैं। आप आपने लक्ष्य से मत भटकिये। इस दौरान आप धन की बचत करें। इससे आने वाले समय में फायदा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप ऊर्जावान और तनाव मुक्त रहेंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा आश्चर्य होगा। इन दिनों आप दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं। इससे तनाव कम होगा और मूड अच्छा रहेगा। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 2, 2018 4:05 am