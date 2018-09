आज का मेष राशिफल, 01 अक्टूबर 2018: परिजनों का मिलेगा सहयोग, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। आज आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा। शारीरिक और मानसिकरुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: तनाव बढ़ेगा। धोखा हो सकता है। कार्य संबंधी नए विचार आएंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। चिड़ियों को मूंग दाल खिलाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। पति-पत्नी में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को विवाह के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। खर्चा बढ़ सकता है। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वित्त राशिफल: कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी। इसका नतीजा आपको कोई बड़ी रकम भी दिलवा सकता है। आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप आपको सभी उपलब्धियां मिलेगी। आपको सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपको ऐसा धन मिलेगा जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं थी लेकिन इससे आपको खुशी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: ध्यान रखें जरा सा आलस आपको फिर से परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए नियमित रूप से कसरत करें। आज आप अच्छी सेहत की उम्मीद रख सकते हैं। बस आप शारीरिक कसरत करते रहिए। आप स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतें ताकि आप किसी पुरानी बीमारी के कारण पिछड़ न जाएं।

First Published on October 1, 2018 5:06 am