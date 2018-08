आज का मेष राशिफल, 01 अगस्त 2018: माता-पिता का मिलेगा सहयोग, आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत

दैनिक राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। लोकहित का कार्य कर पाएंगे। कारोबारी व्यापार का विस्तार कर सकेंगे, जिससे लाभ मिल सकता है। शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे। अधिक लोगों से संपर्क से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ दिन अच्छा बीतेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यभार अधिक रहेगा। आराम करें। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। घर से बाहर जाते समय एक चम्मच शहद खाकर जाएं। लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए आप आप साझेदारी को तोड़ सकते हैं या आप पार्टनर के साथ मिलकर कारोबार को बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसका यह भी कारण हो सकता है कि जिसके साथ आपने साझेदारी की है वह व्यवसायिक तौर पर आपके बराबर नहीं है, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक शांति रहेगी। साथ ही उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में महत्व रखती है। अब समय आ गया है कि आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपका मोटापा बढ़ रहा है। साथ ही खाने पर ध्यान दें।

First Published on August 1, 2018 5:28 am