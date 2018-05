आज का मीन राशिफल, 31 मई 2018: विदेश से मिलेगी खुशखबरी, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं। आर्थिक विषयों में संभलकर निणर्य लें। बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे। स्वभाव में चिड़चड़ापन हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग लाल है और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: धन खर्च को नियंत्रित रखें। अच्छे अवसर मिलेंगे। घूमने जाने की संभावनाए हैं और नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। आज आपको अफसरों का सहयोग मिलेगा। लाल फूलों से श्रीयंत्र का अभिषेक करें। वाणी पर काबू रखें। लव राशिफल: प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर के साथ हुए मनमुटाव को दूर करने के लिए पहल करें।

वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। आपके कारोबार का विदेश में सफलता मिलेगी। अपने व्यापार और शिक्षा के विस्तार में इस मौके का इस्तेमाल करें। अपना हौसला बनाये रखें, आप पायेंगे कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको गाड़ी चलाते समय बेहद सावधान रहने की आवश्यकता हैं। आपके साथ कोई सड़क दुर्घटना हो सकती हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। जिन लोगों के घुटनों में दिक्कत हैं उनको आज दर्द से राहत मिलेगी।

First Published on May 31, 2018 4:01 am