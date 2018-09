आज का मीन राशिफल, 30 सितंबर 2018: पुरानी समस्या होगी दूर, सोच-समझकर करें पूंजी निवेश

दैनिक राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा।यात्रा पर जाने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपनी सफलता पर आपको गर्व होगा। पुरानी समस्या दूर होगी। कोई महिला नुकसान पहुंचा सकती है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को हल्दी मिश्रित अक्षत चढ़ाएं। लव राशिफल: पति-पत्नि के बीच मन-मुटाव हो सकता है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। नई संभावना पर गंभीरता से विचार करें। काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है।

वित्त राशिफल: जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े लोगों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। आज जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त आपके लिए लाभकारी हो सकती है। सोच-समझकर निवेश करने की आवश्यकता है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी मूलभूत पूंजी में वृद्धि हो रही है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको दांतो की परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको दांतों की सफाई दिन में दो बार करें। उन्हें ज्यादा तापमान, ठंडे पेय और मिठाइयों से दूर रखें। आप कुछ आर्युवेदिक उपचार अपनायें ताकि दर्द से आराम मिलें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 30, 2018 5:18 am