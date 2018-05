आज का मीन राशिफल, 30 मई 2018: यात्रा होगी लाभप्रद, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: विद्यार्थियों के लिए समय आपके अनुकूल है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलने से तरक्की होगी। सहयोगियों का साथ मिलेगा। परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: छोटी यात्रा कर सकते हैं। नींद आने को लेकर परेशानी हो सकती है। लोन में देरी हो सकती है। कानूनी मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं। पीपल के नीचे तिल के तेल का दीया जलाएं। लव राशिफल: प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के लिए पार्टनर मिल सकता है। आज आप हर तरफ रोमांस का अनुभव करेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप गैजेट्स खरीदेंगे। इसे खरीदने से पहले एक बार अवश्य सोच लें। कहीं इससे आपको बजट तो कमजोर नहीं हो रहा है। धन के संतुलन को बनाए रखें। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको चोट लग सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय सतर्क रहने की जरूरत हैं। माता की सेहत में सुधार होगा। जिन लोगों को घुटनों में दर्द हैं उनको आज इस दर्द से राहत मिल सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करें और कसरत करें।

First Published on May 30, 2018 3:27 am