आज का मीन राशिफल, 03 जून 2018: आर्थिक लेन-देन में बरतें सावधानी, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से भेंट हो सकती है। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आपका मान-सम्मान होगा। ऊर्जा से भरे रहेंगे। लेन-देन के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आप हर तरफ रोमांस का अनुभव करेंगे। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के प्रबल योग है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि आप जरुरत से ज्यादा चीजों पर धन खर्च करेंगे। इसलिए आपको जिन चीजों की जरुरत है उन्हें ही खरीदें। आपको बजट से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में संतुलन बनाए रखें। कारोबार में मंदी रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आपका खाने पीने या धूम्रपान की तरफ हल्का रूझान रहेगा। आज वह दिन है जब आप अपनी बुरी आदतों पर रोक लगा सकते हैं। आज माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on June 3, 2018 4:16 am