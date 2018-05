आज का मीन राशिफल, 29 मई 2018: नौकरी में मिल सकता है प्रमोशन, सेहत का ख्याल रखें

दैनिक राशिफल: आज के दिन आप सावधान रहें। परिवार में शांति का मौहाल रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। महिला मित्रों से लाभ मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: आज कामयाबी में इजाफा होगा। प्रमोशन हो सकता है। आज यात्रा पर जा सकते हैं। विश्वासघात मिल सकता है। आर्थिक लाभ होगा। मान-सम्मान मिलेगा। मन खुश रहेगा। केले के जड़ में जल चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है। प्रेमी को समय दें और बातचीत जारी रखें। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। प्रेमी की तरफ से गिफ्ट मिलेंगे। काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको शेयर बाजार में निवेश के लिए सोचना चाहिए क्योंकि आज इससे अच्छी आमदनी के संकेत हैं। आज आप जल्दी अमीर होने की ना सोचें। आपको सुरक्षित निवेश का विकल्प चुनना चाहिए। निवेश करने से पहले इस बात का जायजा ले लें कि इसमें जोखिम कितना है। माता के सहयोग से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक हो सकती है। आज छाती के दर्द या फिर गले की समस्या से परेशान हो सकते हैं। लापरवाही ना करें। आप खुद को आराम दें और खान-पान पर विशेष ध्यान दें। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हैं तो डॉक्टर से मिलें। गर्मी में बाहर निकलने से बचें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 29, 2018 4:21 am