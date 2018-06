आज का मीन राशिफल, 28 जून 2018: मन रहेगा प्रसन्न, दांपत्यजीवन में रहेगी खुशियां

दैनिक राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। पति से लाभ मिल सकता है। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। आज विदेश से कोई खुशखबरी मिल सकती है। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। ऊर्जा से भरे रहेंगे। लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं। लव राशिफल: अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। पति-पत्नि के बीच मन-मुटाव हो सकता है। काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। नई रिश्तों को बनाने से पहले गंभीरता से विचार करें।

वित्त राशिफल: यदि आप आयात निर्यात के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आप अपनी कंपनी के लिये सही विकल्प चुन पाएंगे। जो आपको बहुत लाभ देने वाली है। आपकी मेहनत, आनेवाले समय के लिये नींव का काम करेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आपके जोड़ों में दिक्कत हो सकती है। आपको चलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज आपको आराम करने की आवश्यकता है। आप दर्द के लिए योग और व्यायाम करें आप अच्छा महसूस करेंगे। आज मौसम का भी ध्यान रखें। तला खाना खाने से बचें।

First Published on June 28, 2018 4:15 am