आज का मीन राशिफल, 28 अगस्त 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, मन रहेगा शांत

दैनिक राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य में सफलता पाने के लिए और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज उत्तम दिन है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा पर जाने से बचें। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य में सफलता पाने के लिए और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज उत्तम दिन है। धन लाभ मिल सकता है। नई चीजें सीखने को मिलेगी। दोस्तों का साथ मिलेगा। जॉब में परेशानी हो सकती है। शिव मंदिर में गुलाब जल का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नि के बीच आज तालमेल बना रहेगा। आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज के दिन लव लाइफ में रुकावटे दूर होंगी। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल नहीं है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है।

वित्त राशिफल: कारोबार में पार्टनरशिप करने से बचें। इससे आपको मुनाफा कम मिलेगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आज कारोबार में आपको कोई बड़ा मौका आपको मिलने की संभावना है। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए इस मौके का भरपूर फायदा उठायें। इससे आपके अच्छे और प्रभावशाली संपर्क भी बनेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: संतान पक्ष के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप लम्बे समय से चल रही बीमारी से भी छुटकारा पाएंगे। इससे आपके दिमाग को शांति मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको पेट दर्द से राहत मिलेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 28, 2018 4:49 am