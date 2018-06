आज का मीन राशिफल, 27 जून 2018: विदेश से मिलेगी अच्छी खबर, निवेश से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: आज विदेश से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। पति से लाभ मिल सकता है। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। ऊर्जा से भरे रहेंगे। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आएगी। अपने से बड़े अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको लिए यह निवेश फायदेमंद हो सकता है। आज आप किसी जमीन का सौदा कर सकते हैं और किसी ग्राहक को लाभ लेकर बेच सकते हैं। इससे भी आप अधिक धन कमा सकते हैं।

First Published on June 27, 2018 4:25 am