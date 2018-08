आज का मीन राशिफल, 27 अगस्त 2018: विदेशी निवेश से मिलेगा लाभ, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आज वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस मे आपके काम की तारीफ होगी। भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। कारोबार में निवेश करने से पहले सोच-विचार करें। भूमि विवाद से सावधान रहें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। शिव मंदिर में गुलाब जल का दान करें। लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में आ रही बाधा खत्म होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। पति-पत्नि के बीच प्यार बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप कारोबार को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करेंगे। आज आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आज का दिन इन सभी की खरीद के लिये काफी अच्छा है इसलिये इन विकल्पों को लेकर सही तरीके से सोचें। आज आपको अच्छा ऑफर मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: धूल-भरे वातावरण से दूर रहें। अपनी सेहत को तन्दुरुस्त बनाए रखने के लिए पत्ते वाली हरी सब्जियां और सिटरस फल खांएं। आज आपकी सेहत में सुधार होगा। आपको आंखों के दर्द से राहत मिलेगी। लेकिन आपको दवाई नियमित रूप से खानी पड़ेगी। मानसिक तनाव लेने से बचें।

First Published on August 27, 2018 6:50 am