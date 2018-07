आज का मेष राशिफल, 26 जुलाई 2018: नए दोस्त बनेंगे, विदेश जाने के योग

दैनिक राशिफल: मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 85 % होगा।

टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। मन थोड़ा निराश रहेगा। आप मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। विश्वासघात से बचें। कानूनी मामलों आपको परेशान कर सकते हैं। घर के काम में व्यस्त रहेंगे। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। पीपल के नीचे रक्त चंदन मिश्रित जल अर्पित करें।

लव राशिफल: अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 26, 2018 4:31 am