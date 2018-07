आज का मीन राशिफल, 26 जुलाई 2018: पैसे के लेन-देन में बरतें सावधानी, माता का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। थोड़े समय में लाभ लेने की लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान की समस्या उलझन में डालेगी। स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। जरूरी दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 69 % होगा।

टैरो राशिफल: पार्टनर का सहयोग मिलेगा। कुछ नया कर सकेंगे। माता की सेहत का ख्याल रखें। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। विदेश यात्रा कर सकते हैं। वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनावश्यक तनाव रहेगा।मीन राशि के जातकों को आज पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। गुड़ मिश्रित जल पीपल के नीचे अर्पित करें।

लव राशिफल: लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 26, 2018 4:32 am