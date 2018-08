आज का मीन राशिफल, 26 अगस्त 2018: जीवन में आएगा उतार-चढ़ाव, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज आपके सभी कार्य सफल होंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है। स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।मानसिक तनाव हो सकता है। आपका मान-सम्मान होगा। लेन-देन में मामलों में सावधानी बरतें। ऊर्जा से भरे रहेंगे। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आप पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। धन खर्च होगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पार्टनर की ओर से उपहार मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आप अपने मनोरंजन के लिये थोड़ा बहुत धन खर्च कर सकते हैं। आज आपको मनोरंजक खरीदारी और बचत, दोनों का संतुलन बनाकर रखना है।आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन आप इस धन को अनावश्यक चीजों में खर्च कर देंगे। इससे आपको बचना होगा और धन को सही जगह या काम में इस्तेमाल करना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपने आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं। इससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। आज आपको सेहत का ख्याल होगा। आपको कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। आज आप इन बीमारियों के शिकंजे में फंस सकते हैं।

First Published on August 26, 2018 7:04 am