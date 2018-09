आज का मीन राशिफल, 25 सितंबर 2018: नए कार्यों में मिलेगा सफलता, दांपत्यजीवन रहेगा अच्छा

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें। कार्य में सफलता पाने के लिए और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज उत्तम दिन है।जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनर का सहयोग मिलेगा। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। आज पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। कुछ नया कर सकेंगे। गुड़ मिश्रित जल पीपल के नीचे अर्पित करें। लव राशिफल: आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा। सफलता मिल सकती है। प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें।

वित्त राशिफल: आज आपको शेयर बाजार से अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आप कारोबार में विस्तार करने की भी योजना बना सकते हैं। साथ ही जो लोग दूध के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आज जो लोग शेयर बाजार में पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: यह समय बाहर मौज-मस्ती करने का है। इसलिए दोस्तों के साथ समय बिताएं फिर आप पढ़ाई करें। आज आपको घुटनों के दर्द से परेशान होना पड़ सकता है। अगर आप विद्यार्थी है तो आज आप कुछ परेशान रहेंगे। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इससे आपको मानसिक तनाव रहेगा। जिसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा।

First Published on September 25, 2018 4:26 am