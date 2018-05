आज का मीन राशिफल, 24 मई 2018: दांपत्यजीवन रहेगा आनंदमय, पार्टनरशिप से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। माता का सहयोग मिलेगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 90 % होगा। टैरो राशिफल: निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। आज आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आज पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। कुछ नया कर सकेंगे।पार्टनर का सहयोग मिलेगा। गुड़ मिश्रित जल पीपल के नीचे अर्पित करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। आज जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको शेयर मार्केट में आपको मुनाफा मिल सकता है। आज भाग्य आपका साथ देगा। आने वाले समय में नया काम शुरू कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको आज लाभ मिल सकता है। नौकरी में तरक्की हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको व्यायाम नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। आज आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे और आज आपकी त्वचा बेहद चमकती रहेगी। जिन लोगों को आंख संबंधी परेशानी हैं उनको आज इससे राहत मिलेगी।

First Published on May 24, 2018 4:25 am