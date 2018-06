आज का मीन राशिफल, 24 जून 2018: शेयर बाजार से मिलेगा मुनाफा, मूड रहेगा रोमांटिक

दैनिक राशिफल: शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भूमि, मकान, वाहन से जुड़ा बिजनेस करने वाले व्यापारियों को ज़बरदस्त लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: कोई बात आपको परेशान कर सकती है। करियर में कोई बदलाव नहीं होगा। मन में मायूसी बढ़ सकती है। कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपके रोमांटिक मूड में रहेंगे। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। आज रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे। पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी।

वित्त राशिफल: यदि आपने लोन के लिए रुकावट आ रही है तो आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको लोन मिल सकता है। इसमें देर लगी पर आपके सब्र का मीठा फल निकला। इस धन को सोच-समझकर खर्च करें। धन के अनावश्यक खर्च से आपको आने वाले समय में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज माता के सेहत की चिंता रहेगा। माता को पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। चिन्ता ना करें, उनकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन उनकी जांच जरुर करवाएं। साथ ही उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। आज आप थकावट महसूस करेंगे।

First Published on June 24, 2018 4:50 am