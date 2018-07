आज का मीन राशिफल, 24 जुलाई 2018: नए कार्यों में मिलेगी सफलता, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। शरीर में उल्लास और थकान दोनों का अनुभव होगा। बिना किसी विघ्न के आपके कार्य संपन्न होंगे। यात्रा पर जाने से बचें। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। लंबे प्रवास तथा धार्मिक यात्रा के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 84 % होगा।

टैरो राशिफल: विदेश यात्रा के योग हैं। दूसरों की मदद करेंगे। लेखन कार्य में आज आप सक्रिय रहेंगे। नए कार्य का प्रारंभ कर सकेंगे। विदेश में स्थित मित्र तथा स्नेहीजनों से मेल-जोल रहेगा।करियर की चिंता रहेगी। समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा। आज नमक का सेवन ना करें।

लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल होगी। आज के दिन दोस्ती रिश्ते में बदल सकती है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। पार्टनर से सुख मिलेगा। धन अधिक खर्च होगा। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

First Published on July 24, 2018 4:27 am