आज का मीन राशिफल, 23 जुलाई 2018: पिता की सेहत का रखें ख्याल, नेगेटिव विचारों से रहें दूर

दैनिक राशिफल: वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से भेंट हो सकती है। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। उच्च अधिकारी के साथ सम्बंधों में दरार न पडे़ इसका ध्यान रखें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 82 % होगा।

टैरो राशिफल: किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। किसी पुरुष के शब्द से आप परेशान हो सकते हैं। आपका आकर्षण बढ़ सकता है। वैचारिक स्तर पर नकारात्मकता को दूर कर दीजिएगा तथा मानसिक रुप से स्वस्थ होने का प्रयास करें। धन लाभ के योग हैं। ऑफिस में पीले रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। आज पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे।

First Published on July 23, 2018 4:13 am