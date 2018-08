आज का मीन राशिफल, 23 अगस्त 2018: कारोबार में आएगा उतार-चढ़ाव, बड़ों से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: पिता और बड़ों से लाभ होगा। सामाजिकरुप से मान-सम्मान में वृद्धि होगी। वाणी और व्यवहार उग्रतापूर्ण न करें। व्यापार में आपको कुछ उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी बढ़ोत्तरी होगी, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। क्रोध की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक लाभ मिल सकता है। कोई रिश्ता टूट सकता है। सामाजिक कार्य से तारीफ मिलेगी। प्रेम प्रसंग से खुशी मिलेगी। हरी मूंग की दाल का सेवन आज ना करें। लव राशिफल: आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें।

वित्त राशिफल: कारोबार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से उसके बारे में सोच-विचार करें। आज आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि आपकी मौजूदा बिक्री अच्छे फायदे दे रही है लेकिन नये ग्राहक बनने के कारण आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज संतान के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आपको मानसिक खुशी मिलेगी। ऑफिस में कार्यभार अधिक होने से आप अधिक कसरत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आलस छोड़कर ज्यादा व्यायाम पर ध्यान देना होगा।

First Published on August 23, 2018 7:27 am