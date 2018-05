आज का मीन राशिफल, 22 मई 2018: कारोबार में होगा मुनाफा, माता की सेहत में होगा सुधार

दैनिक राशिफल: कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। खर्चों में वृद्धि होगी। सामाजिक रुप से मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मन अशांत रहेगा। सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। दोस्तों से मुलाकात होगी तथा उनसे लाभ मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: काम का बोझ बढ़ सकता है। पैसों को लेकर टेंशन हो सकती है। नाम-यश पाएंगे। जूनियर आपसे खुश रहेंगे। सुबह-शाम सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना’ का पाठ करें। बजरंगी को चंदन चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ में रुकावटे दूर होंगी। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है। पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। इस यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कारोबार में विस्तार से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक खुशी महसूस करेंगे। काम में मन लगेगा। संतान पक्ष के विकार दूर होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आप हमेशा स्वस्थ्य रहें। बाहर का खाना खाने से बचें।

First Published on May 22, 2018 3:25 am