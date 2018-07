आज का मीन राशिफल, 22 जुलाई 2018: बेचैनी का अनुभव होगा, धन पर रखें नियंत्रण

दैनिक राशिफल: नौकरी में उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद होने से उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। संतानपक्ष से सुख मिलेगा। जो लोग नया काम शुरू की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। माता का सहयोग मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 71 % होगा।

टैरो राशिफल: आज आप तन-मन से थकान तथा बेचैनी का अनुभव करेंगे। सरकार की तरफ से कोई परेशानी खड़ी होगी। धन खर्च को नियंत्रित रखें। अच्छे अवसर मिलेंगे। घूमने जाने की संभावनाए हैं और नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। शत्रुओं पर विजय मिलेगी।

लव राशिफल: आप पार्टनर से अचानक मुलाकात हो सकती है। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। पार्टनर की ओर से उपहार मिल सकता है। धन खर्च होगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

First Published on July 22, 2018 4:12 am