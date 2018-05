आज का मीन राशिफल, 21 मई 2018: दोस्तों से होगी मुलाकात, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: बुजुर्गों तथा मित्रों के साथ आपका दिन आनंद में बीतेगा। प्रवास पर जा सकते हैं। आपके प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होने की संभावना है। कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। भाई-बंधुओ के साथ संबंधों में निकटता आएगी। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज मन भर के आराम करें क्योंकि आगे आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। भूमि विवाद से सावधान रहें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। शिव मंदिर में गुलाब जल का दान करें। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: लक्ष्मीजी की कृपा आप पर रहेगी। आपको विविध क्षेत्रों में यश, कीर्ति और लाभ दिलाएगा। आज आपको उधार भी लेना पड़ सकता है, इसलिये अपनी खर्चे की आदतों पर ध्यान दीजिये। आज आप उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरुरत है। आपको बीपी संबंधित परेशानी हो सकती है। शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए समयानुसार पानी पीएं। तला खाने से बचना चाहिए। मानसिक शांति के लिए तनाव लेने से बचें।

First Published on May 21, 2018 4:30 am