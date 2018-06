आज का मीन राशिफल, 21 जून 2018: ऑफिस में मिलेगी नई जिम्मेदारी, पार्टनरशिप में आएगी मधुरता

दैनिक राशिफल: मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। मन व्यग्र रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक विषयों में संभलकर निर्णय लें। आय में स्‍थिति में सुधार आना प्रारंभ बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेन-देन में मामलों में सावधानी बरतें। मानसिक तनाव हो सकता है। आपका मान-सम्मान होगा। ऊर्जा से भरे रहेंगे। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। प्रेमी को समय दें और बातचीत जारी रखें। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज आप ऐसी पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। जिससे आपको खुशी मिलेगी। जो आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकती है। आपको धन संभालकर खर्च करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। इसलिए समय निकालकर डॉक्टर के पास जाएं। जिससे आपकी बीमारी या समस्या का इलाज समय पर हो सकें। डॉक्टर के द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान दें। क्योंकि ये सलाह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 21, 2018 4:11 am