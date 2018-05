आज का मीन राशिफल, 20 मई 2018: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, मिल सकता है आर्थिक लाभ

दैनिक राशिफल: आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी बढ़ोत्तरी होगी, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में आपको कुछ उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जरूरी दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक लाभ मिल सकता है। कोई रिश्ता टूट सकता है। सामजिक कार्य से तारीफ मिलेगी। प्रेम प्रसंग से खुशी मिलेगी। हरी मूंग की दाल का सेवन आज ना करें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है

वित्त राशिफल: नई चीजों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज आपको कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए आज सोच-समझकर चीजें तय करें। आज खरीददारी में धन अधिक खर्च होगा। इसलिए काम की चीजें ही खरीदें। वरना पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आने वाले समय में आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए खाने की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। समय निकालकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें। पेट संबधी परेशानी हो सकती है।

First Published on May 20, 2018 2:27 am