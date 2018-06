आज का मीन राशिफल, 20 जून 2018: पिता से मिलेगा लाभ, दफ्तर में होगी तारीफ

दैनिक राशिफल: यात्रा पर जाने के योग हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। ऑफिस या व्यावसायिक स्थल पर कार्य भार अधिक रहेगा। पिता से लाभ मिल सकता है। चिंतामुक्त दिन बीतेगा। गुस्से पर काबू रखें। आज धन अधिक खर्च होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 82 % होगा।टैरो राशिफल: कारोबार में निवेश ना करें। ऑफिस मे आपकी तारीफ होगी। आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। भूमि विवाद से सावधान रहें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको पूंजी निवेश से बचना चाहिए। वरना आपको नुकसान हो सकता है। आज आप कुछ दबाव में रहेंगे। लेकिन आप इससे परेशान नहीं होंगे बल्कि आसानी से इस हालात से निपट लेंगे। आज आप कारोबार में विस्तार के लिए योजना बना सकते हैं, लेकिन उसमें निवेश के लिए समय ठीक नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आज आपको महसूस होगा कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा ऑफिस के कार्यों में व्यस्त कर रहे हैं। आज तनाव कम करें और पर्याप्त नींद के लिए समय निकालें। जिससे आप फिर से नई ऊर्जा के साथ काम शुरु कर सकें।

First Published on June 20, 2018 3:38 am