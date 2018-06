आज का मीन राशिफल, 18 जून 2018: शेयर बाजार से मिलेगा लाभ, ऑफिस में होगी तारीफ

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है। आज आपके सभी कार्य सफल होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में निवेश ना करें। ऑफिस मे आपकी तारीफ होगी। भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। भूमि विवाद से सावधान रहें। आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। इसलिए प्रपोज करने से ना घबराएं। प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें। रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। पार्टनर से उपहार भी मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको पूंजी निवेश करने से बचना चाहिए। वरना आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय बड़े आर्थिक पूंजी निवेश बहुत लाभदायक नहीं हो सकेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप शेयर बाजार में निवेश करें। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। शारीरिक कमजोरी का अनुभव करेंगे। आपको आराम करने की आवश्यकता है। अब आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। वरना आने वाे समय में आपकी सेहत और अधिक खराब हो सकती है। संतानपक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

First Published on June 19, 2018 4:33 am